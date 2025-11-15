الإسماعيلية - أميرة يوسف:

خلال جولته الميدانية اليومية، استوقف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إحدى سيارات نقل اللحوم بعد الاشتباه في مخالفتها للاشتراطات الصحية، ووجّه فورًا مديريات الطب البيطري والصحة والتموين، إضافة إلى مباحث التموين وإدارة المرور، بفحص السيارة والتحقق من سلامة حمولتها.

وأثبتت المعاينة الميدانية وجود كميات من اللحوم تُنقل مكشوفة دون أي غطاء يحفظها، في مخالفة جسيمة تهدد الصحة العامة، كما تبيّن أن رخصة السيارة منتهية، وقامت إدارة مرور الإسماعيلية بسحبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق والمسؤولين عن المخالفة.

وفي السياق ذاته، قامت فرق الطب البيطري والصحة والتموين بفحص اللحوم المضبوطة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

كما وجه محافظ الاسماعيلية، مديرية الطب البيطري بمراجعة إجراءات نقل اللحوم و التنبيه على المجازر بالنقل في سيارات مجهزة لذلك.

وأكدت محافظة الإسماعيلية، استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم لحماية صحة وسلامة المواطنين.