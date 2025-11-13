ضبط حاصل على ليسانس آداب بحوزته 30 طربة حشيش في كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، في ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.



كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "محمد.م.ا.ع"، 37 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، ويقيم بقرية أبوطبل التابعة لمركز كفر الشيخ في جوهر الحشيش المخدر.



وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.



شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والنقيب محمد سلطان، معاون مباحث المركز، لضبط المتهم.



جرى عمل عدة أكمنة على طريق سخا - الحمراوي بناحية دائرة مركز شرطة كفر الشيخ ووفق ذلك نجح رجال الحملة في ضبط المتهم، وبحوزته 30 طربة حشيش، و600 جنيه، وهاتفي محمول وذلك خلال قيادته السيارة رقم ل ق ط 2849.



ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة، بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة، والسيارة لاستخدامها بالتحرك في مزاولة نشاطه الإجرامي.



حُرر بذلك المحضر رقم 16626 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.