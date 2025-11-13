بالصور.. مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد
كتب : محمد الباريسي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص على طريق "الخارجة - باريس" فى نطاق محافظة الوادي الجديد .
اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة -باريس بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة رمضان عيسوي أحمد ، 35 عاما ومقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة.
جرى الدفع بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.