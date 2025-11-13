إعلان

بالصور.. مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:56 ص 13/11/2025
    حادث قرية صنعاء بالخارجة (3)
    حادث قرية صنعاء بالخارجة (1)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص على طريق "الخارجة - باريس" فى نطاق محافظة الوادي الجديد .

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة -باريس بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة رمضان عيسوي أحمد ، 35 عاما ومقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة.

جرى الدفع بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

محمد الباريسي مصرع شاب الوادي الجديد

