بالصور.. مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

غرق شوارع بورسعيد في مياه الأمطار والأجهزة التنفيذية تحاول السيطرة - صور

تحرير 19 محضرًا في حملة رقابية على مخابز الدقهلية

بالصور- محافظ أسيوط يعلن عن خطة لتأسيس أول نادي للذكاء الاصطناعي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص على طريق "الخارجة - باريس" فى نطاق محافظة الوادي الجديد .

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة -باريس بالقرب من مدخل قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة رمضان عيسوي أحمد ، 35 عاما ومقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة.

جرى الدفع بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.