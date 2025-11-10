الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، إقبالًا متزايدًا من الناخبين في الفترة المسائية لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، خاصة في لجان السيدات، وذلك قبل ساعات من غلق الصناديق.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أكد انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة، البالغ عددها 60 لجنة فرعية، في تمام التاسعة صباحًا وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرف العمليات، وتذليل أي عقبات قد تواجه القائمين على الانتخابات أو الناخبين.

وأكد الزملوط على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم، لضمان سير العملية الانتخابابية في أجواء من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.