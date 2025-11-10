إعلان

ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان في أول أيام الانتخابات بالأقصر (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

05:23 م 10/11/2025
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (3)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (5)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (4)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (7)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (8)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (9)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (10)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (6)
    ناخبون بالمزمار البلدي أمام اللجان بالأقصر (1)

الأقصر – محمد محروس:

في مشهد احتفالي، استقبل ناخبون في محافظة الأقصر انطلاقة انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، على أنغام المزمار البلدي أمام لجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمدينة، تعبيرًا عن حماسهم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

تحول محيط اللجنة إلى ساحة احتفال شعبي، حيث اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من البهجة والانضباط، مما يعكس حرصهم على المشاركة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الأقصر نحو 923 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 147 لجنة فرعية في 3 دوائر انتخابية، لاختيار 3 مرشحين بالنظام الفردي بالإضافة إلى مرشحي القائمة.

وتشهد اللجان الانتخابية بالمحافظة انتظامًا في عملية التصويت وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وتوفير تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، تحت متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

انتخابات مجلس النواب 2025 الأقصر احتفالات الناخبين انتخابات النواب

