أثناء توجهه لصلاة الفجر.. إصابة شاب في مشاجرة وضبط المتهم بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية على مشاجرة بالأسلحة النارية شهدها شارع الخليفة المأمون بمدينة شبرا الخيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة شاب بطلق ناري أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، تم نقل المصاب إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة أحد المارة بطلق ناري.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين، الأول يدعى "عمرو م." والثاني شهرته "حماصة"، بسبب خلافات سابقة بشارع الخليفة المأمون بدائرة القسم، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي. أثناء مرور المجني عليه أحمد مصطفى في طريقه إلى المسجد صباح اليوم، حاول التدخل لفض الخلاف، فأخرج الطرف الأول سلاحًا ناريًا وأطلق طلقة أصابت المجني عليه في الكتف الأيسر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيادة الرائد أحمد عادل ومعاونيه النقباء مصطفى الحصري، ومحمد أيمن، وأحمد خليل، وعبدالونيس خالد، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم. تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.