الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، توافد الناخبين بكثافة على اللجان التي فتحت أبوابها صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى، حيث تصدرت المرأة والشباب المشهد الانتخابي.

تُجرى الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد في دائرتين انتخابيتين، يتنافس فيهما 28 مرشحًا على المقعد الفردي بكل دائرة، بالإضافة إلى مرشحي قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقامت أجهزة الإدارة المحلية بتجهيز معظم اللجان بكافة احتياجاتها، كما تابعت غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية في القرى والمدن التواصل بشكل لحظي مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأول بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، والبالغ عددها لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية لتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين لأداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات تواجه القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، والتنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.