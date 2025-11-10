جامعة بنها تطلق حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب بين الطلاب (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:



قطع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، زيارته الميدانية لمركزي أشمون والباجور، وتوجه بشكل عاجل إلى مدينة السادات لمتابعة جهود السيطرة على حريق ضخم اندلع بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية.



ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.



ودفعت الحماية المدنية بعدد 10 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق، في محاولة لمحاصرته والسيطرة عليه.



وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



الأدخنة تتصاعد للسماء.. حريق يلتهم مصنعًا في المنطقة الصناعية بالسادات (صور)



