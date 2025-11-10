إقبال كثيف لسيدات أسوان في اليوم الأول لانتخابات النواب (فيديو وصور)



أسوان- إيهاب عمران:

تستقبل اليوم الاثنين 190 لجنة بأسوان، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مدار يومين .

وقال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس النواب.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وظهورها بالصورة اللائقة.

وأضاف محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتلتزم الحياد الكامل دون أى تمييز، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التجهيز والإعداد الفنى والإدارى لمقار اللجان وتقديم الدعم اللوجستي فقط.

ووجه محافظ أسوان الدعوة لأهالي أسوان إلى النزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة في مجلس النواب.