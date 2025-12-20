حريق في برج سكني من 13 طابقًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اندلع حريق داخل برج سكني مكون من 13 طابقًا بمنطقة أرض الجمعيات - المجاورة 10 - مدخل 3 - منفذ عباد الرحمن بمحافظة الإسماعيلية.

وأفاد البلاغ بأن الحريق نشب في الدور الرابع من البرج، ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان العقار، حيث بادر عدد من الأهالي إلى إخلاء الشقق كإجراء احترازي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، التي باشرت أعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية الطوابق.

وأكدت المصادر الإسعافية عدم ورود أي تقارير عن إصابات أو وفيات حتى الآن، مع تمركز سيارات الإسعاف بمحيط العقار تحسبًا لوقوع أي طوارئ، ومتابعة الحالة الصحية للسكان.

ولا تزال الجهات المختصة تتابع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد، على أن يصدر بيان لاحق بكافة التفاصيل النهائية وأسباب الحريق بعد الفحص والمعاينة.