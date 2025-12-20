جنوب سيناء تصنع خلايا جديدة لحل أزمة الكهرباء في سانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

استجاب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لشكاوى أهالي مدينة سانت كاترين بشأن كثرة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بالمدينة الواقعة على أعالي الجبال.

وتلقى المحافظ شكوى من أحد المواطنين بشأن تذبذب الكهرباء، ضمن متابعة مستمرة لشكاوى المواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس المدينة بالمرور على خط الكهرباء وإصلاح العطل، مع تشغيل ماكينة الديزل الاحتياطية لتوفير الإنارة للمدينة.

وأكد المحافظ متابعة تشغيل الديزل الاحتياطي والتنسيق مع المشرفين على مشروع "التجلي الأعظم" لضمان استقرار التيار الكهربائي.

وأوضح أنه جاري تصنيع خلايا لربط الجهد الجديد 22 ك.ف بشبكة المدينة القديمة 11 ك.ف، ومن المقرر تنفيذ عملية الربط خلال أسبوع، لتوفير كهرباء مستقرة لسكان سانت كاترين.