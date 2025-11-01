بالصور- جولة ليلية بصحة أسيوط لضبط أقسام الطوارئ محاسبة المخالفين

أسيوط - محمود عجمي:

نفّذ الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط لشؤون العلاج، جولة ميدانية مفاجئة في ساعة متأخرة من الليل، شملت أقسام الطوارئ بمستشفيات أبنوب المركزي، والإيمان العام، وأسيوط العام "الشاملة"، وذلك في إطار متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة.

امتدت الجولة من منتصف الليل وحتى الرابعة فجرًا، وأسفرت عن إحالة عدد من المخالفين بمستشفى أسيوط العام وأبنوب المركزي للتحقيق بديوان المديرية، في ضوء ما تم رصده من تجاوزات.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الصحية في مختلف الأوقات، وتذليل العقبات التي تواجه الفرق الطبية، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قاد الدكتور محمد جمال فريقًا من قيادات المديرية خلال الجولة، حيث تفقدوا أقسام الطوارئ بالمستشفيات الثلاثة، واطّلعوا على مستوى الخدمات المقدمة، واستمعوا إلى آراء المواطنين حول جودة الرعاية الصحية، كما تم التأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وخلال الجولة، حرص وكيل المديرية على مناقشة الأطقم الطبية والإدارية ومتابعة احتياجات المرضى، مشددًا على ضرورة الالتزام بتقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى مستويات الجودة، وتطبيق برامج التدريب العملي داخل المستشفيات لضمان كفاءة الأداء، وتحقيق مؤشرات صحية تعكس رضا المواطنين.

رافق وكيل المديرية في جولته كل من: الدكتور عصام نبيل، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، الدكتورة مروة يوسف، مدير إدارة الطوارئ، الدكتور مصطفى عبد المالك، مدير إدارة سلامة المرضى، الدكتورة شرين عبد الواحد، مدير إدارة متابعة المديريات، الدكتورة أمنية مدحت، مدير المكتب الفني للطب العلاجي، أمل محمد، عضو إدارة متابعة المديريات، مروة زين، مفتش مالي وإداري