السيطرة على حريق بشقة في قليوب (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:03 م 07/10/2025
    السيطرة على حريق شقة في قليوب (2)
    السيطرة على حريق شقة في قليوب (3)
    السيطرة على حريق شقة في قليوب (5)
    السيطرة على حريق شقة في قليوب (4)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة منطاي في مركز قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء أشرف جاب الله، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في غرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، مما أدى إلى تلفيات في بعض محتويات الشقة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

