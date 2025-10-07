24 نحاتًا من 16 دولة يزينون مدينة العلمين الجديدة في حدث عالمي -صور



استضافت مدينة العلمين الجديدة 24 نحاتًا من الصف الأول عالميًا، يمثلون 16 دولة للمشاركة في فعاليات "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت – انطلاقة الإبداع"، في حدث ثقافي وفني يرسّخ مكانة مصر على خريطة الفنون الدولية، ويهدف إلى إبراز دور النحت في تجميل المدن وتعزيز الهوية البصرية والحضارية.



ويستمر المهرجان حتى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة بمشاركة نخبة من كبار الفنانين التشكيلين يمثلون دول من بينها اليابان، فرنسا، الصين، المكسيك، إسبانيا، وإيطاليا، إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين المصريين المتخصصين في النحت على المواد الصلبة.



وأكد المهندس الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين، أن استضافة السمبوزيوم تعزز من مكانة العلمين كعاصمة للفن والثقافة على البحر المتوسط، مشيرًا إلى توفير كل الدعم اللوجستي والفني لضمان نجاح الفعالية بما يليق باسم مصر.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة: "الفعالية مفتوحة أمام الجمهور لمتابعة ورش النحت الحية، وندعو الجميع لاكتشاف مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية متكاملة طوال العام".



كما أشار خلف الله إلى أن المدينة تشهد فعاليات مستمرة على مدار العام، وتضم مرافق تعليمية وصحية وجامعات، بما يؤهلها لتكون مركزًا للسياحة العلاجية والخدمات المتكاملة.



وأضاف أن وزارة الإسكان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعد للإعلان عن حزمة من الخدمات الجديدة وفرص استثمارية متنوعة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مع مراعاة تنوع أنماط الإسكان لتلبية احتياجات مختلف الفئات.



من جانبه، أوضح محمد حميدة، مدير المهرجان، أن الفنانين المشاركين سيعملون على مدار 20 يومًا لنحت الصخور وتحويلها إلى أعمال فنية تزين كورنيش المدينة، على أن يُقام حفل ختام المهرجان يوم 28 أكتوبر.

وأضاف أن مدينة العلمين، بطابعها الحديث، تمثل مصدر إلهام للفنانين، وقد تم اختيار الأعمال بعناية وبالتنسيق مع جهاز المدينة.



حضر مؤتمر المهرجان عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة محمد علي، رئيس قطاع التجميل بهيئة المجتمعات العمرانية، والمستشار سامح سلطان منسق الفعالية، والكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

في سياق متصل، أعرب الفنان ناصر الخرجي، مؤسس مؤسسة اتصال الفن السعودية المختصة بدعم مبدعين الفن التشكيلي، عن سعادته بالتواجد في مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بحسن التنظيم والدعم المؤسسي الذي قدمه جهاز المدينة ووزارة الإسكان ووزارة السياحة والآثار.



وأكد تطلعات الفنانين المشاركين لتقديم أعمال فنية مميزة تليق بمكانة العلمين كصرح سياحي وثقافي عالمي، موجّهًا جزيل الشكر للمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، على دعمه المستمر للفن والثقافة.