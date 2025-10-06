إعلان

"كانوا راكبين فوق المقصّات".. مصرع 3 شباب في حادث بالمنوفية (صور)

كتب : مصراوي

01:32 ص 06/10/2025
    صور الضحايا
المنوفية - أحمد الباهي:

لقي ثلاثة شباب من قرية منيل عروس بمركز أشمون في محافظة المنوفية مصرعهم، في حادث سير.

ووفقًا لمصدر من القرية لموقع "مصراوي"، فإن الشباب كانوا يستقلون سيارة نقل ويجلسون فوق حمولة من حديد ومقصات عمل، مما أدى إلى وفاتهم على الفور في الحادث. والضحايا هم: أحمد السيد أبو خاطر، وأحمد رشاد شعبان، ومجدي شعبان إمام.

وسادت حالة من الحزن قرية منيل عروس، حيث ينتظر الأهالي وصول جثامين الشباب لتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط دعوات لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر.

مصرع 3 شباب حادث بالمنوفية حادث سير إسعاف المنوفية كارثة بالمنوفية أخبار المنوفية

