القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت الأيام الأخيرة حالة من القلق بين المواطنين بمحافظات الوجه البحري بسبب الزيادة الملحوظة في منسوب مياه نهر النيل، إلا أن محافظة القليوبية جاءت خارج دائرة الخطر، نظرًا لقلة مساحات أراضي طرح النهر بها مقارنة بمحافظات أخرى.

وأكد المهندس سعد جرجس، وكيل وزارة الموارد المائية والري لشؤون الوجه البحري بقطاع تطوير وحماية النيل، أن القليوبية في مأمن من أي خطورة مباشرة، في الوقت الذي تبقى فيه محافظتا المنوفية والبحيرة الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع المنسوب، بسبب انتشار التعديات وكثرة أراضي طرح النهر هناك.

وأوضح "جرجس" أنه تم منذ أشهر التنبيه على جميع المحافظات المطلة على النهر باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتشديد على عوامل السلامة، مشيرًا إلى أن تلك الاستعدادات شملت تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية، بدءًا من المحافظين وصولًا إلى العمد والمشايخ بالقرى، لتنبيه المواطنين بخطورة الاقتراب من مجرى النهر أو استغلال الأراضي المنخفضة المحيطة به.

وشدد على أن وزارة الري تتعامل مع الموقف بدقة لحماية المواطنين وضمان مرور هذه الفترة دون خسائر، متوقعًا انتهاء هذه الأزمة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات.