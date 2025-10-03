محافظ الدقهلية يفاجئ بائع أنابيب غاز بمنية النصر للتأكد من الوزن (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة منية النصر، استوقف خلالها أحد بائعي أسطوانات الغاز للتأكد بنفسه من الالتزام بالوزن المقرر للأسطوانة، ومطابقتها للمواصفات القياسية وسلامة الصمام والأختام.

وقال المحافظ: "لن نسمح بأي تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز"، مؤكدًا أن أي تجاوز يتعلق بالأوزان أو الأسعار أو سلامة التداول سيواجه بإجراءات رادعة وفورية، وأن الحملات الرقابية ستستمر صباحًا ومساءً لضبط المنظومة ومنع أي استغلال.

وشدد "مرزوق" على أن حق المواطن خط أحمر، مشيرًا إلى استمرار الرقابة المشددة على محطات التعبئة ونقاط التوزيع، للتأكد من مطابقة التشغيل للاشتراطات الفنية، والتحقق الدوري من الأوزان الفعلية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسليم لضمان توافر الأسطوانات بالمدن والقرى.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة والتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ستتواصل، مضيفًا: "نعمل على توفير أسطوانات الغاز للمواطنين بجودة وسلامة وبالسعر المعتمد، مع تحقيق انضباط كامل في منظومة البيع والتوزيع على مستوى المحافظة".