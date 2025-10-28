حصيلة حريق باخرة الأقصر: 3 مصابين وإجلاء 220 شخصًا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

كشفت مصادر أمنية في الأقصر عن إصابة 3 أشخاص خلال عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في باخرة سياحية بنهر النيل، فيما تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم نحو 220 شخصًا بسلام.

وأوضحت المصادر أن المصابين، بينهم اثنان من طاقم الباخرة، تعرضوا للإصابة أثناء محاولاتهم المساعدة في السيطرة على النيران، وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وكانت الباخرة في طريقها من الأقصر إلى أسوان عند اندلاع الحريق. ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة الكاملة على النيران، بينما بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة الملاحة النهرية.