بالصور ـ محافظ أسيوط يلتقي أسر ضحايا حادث "تروسيكل" بمنقباد

أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، عددًا من أهالي قرية صليبة العدر التابعة لمركز أسيوط، إلى جانب أسر ضحايا ومصابي حادث سقوط "تروسيكل" في مصرف بمنطقة منقباد، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم صرف مساعدات مالية وإنسانية مقدمة من جمعية التكافل الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، دعمًا للأسر المتضررة من الحادث، في لفتة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء ومساندة المواطنين في تجاوز آثار الحادث الأليم.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة التواصل المستمر مع الأسر المتضررة، وتقديم كافة أوجه الدعم المعيشي والصحي والاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية مواطنيها وتقديم الدعم اللازم في مختلف الظروف.

كما ناقش المحافظ مقترح إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية صليبة العدر، لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف معاناة الطلاب وتيسير حصولهم على الخدمات التعليمية. ووجّه بتوفير خط سير وترخيص مجاني لأي سيارة يتم توفيرها من الأهالي للعمل على خط صليبة العدر – منقباد، بهدف تحسين وسائل النقل الداخلية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع القرى الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها في خطط التنمية وتقديم الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي القرية وأسر الضحايا عن امتنانهم لمحافظ أسيوط على سرعة استجابته وحرصه على تلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تركت أثرًا بالغًا في نفوسهم وعززت شعورهم باهتمام الدولة ورعايتها لهم.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط.



