تنفيذ 31 قرار إزالة بـ 6 أكتوبر واستمرار حملات الإشغالات

أكد المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على استمرار حملات الإشغالات والإزالات بمختلف أحياء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه بناءً على توجيهاته للسادة نواب رئيس الجهاز، كلٌّ فيما يخصه، تم تكثيف المتابعة والرصد الميداني، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، حيث نفذ جهاز المدينة صباح اليوم حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات إزالة ورفع إشغالات بعدد من المناطق، شملت 164 عمارة، وإسكان الشباب 70 مترًا، ومنطقة التعاونيات.

وأضاف أنه جرى كذلك تنفيذ 22 إزالة فورية بمناطق مجلس الدفاع الوطني والسياحية الشمالية الأولى، في إطار فرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال التعديات على الطرق العامة والمرافق.

وشدد المهندس محمد عادل على أن جهاز مدينة 6 أكتوبر لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت بقيادة المهندس محمد المنشاوي نائب رئيس الجهاز، وبحضور الأستاذ مختار عبدالحميد المشرف على أحياء القطاع الشمالي ورئيس لجنة السحب، وبالتنسيق مع الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزة المدن، والأستاذ حازم محمد مدير أمن الجهاز، وبمشاركة رجال الأحياء والأمن والنظافة.

ومن جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن (15100) على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكاوى عبر جروب «جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.