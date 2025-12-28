الحوثي: أي تواجد إسرائيلي في "أرض الصومال" هدف عسكري لقواتنا

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إن إعلان العدو الإسرائيلي اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل عن الصومال خطوة عدوانية ضمن مؤامرات العدو على الأمة الإسلامية.

وأضاف عبد الملك الحوثي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن الإعلان الإسرائيلي موقف عدائي يستهدف الصومال ومحيطه الإفريقي ويستهدف به اليمن والبحر الأحمر والبلدان التي على ضفتي البحر الأحمر.

وأوضح زعيم الحوثيين، أن التحرك الإسرائيلي يهدف إلى إيجاد موطئ قدم له في الصومال لاستهداف المنطقة، وتفتيت دول المنطقة في خطة لا تقتصر على الصومال بل عنوانها المعلن هو تغيير الشرق الأوسط.

وأشار الحوثي، إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى بإعلانه إلى أنشطة عدائية تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

كما أكد عبد الملك الحوثي، أن جماعة أنصار الله ستتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف مع الشعب الصومالي.

وشدد الحوثي على أن أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدف عسكري للقوات الحوثية باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن.