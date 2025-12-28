إعلان

الحوثي: أي تواجد إسرائيلي في "أرض الصومال" هدف عسكري لقواتنا

كتب-عبدالله محمود:

11:32 م 28/12/2025 تعديل في 11:39 م

عبد الملك الحوثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إن إعلان العدو الإسرائيلي اعترافه بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل عن الصومال خطوة عدوانية ضمن مؤامرات العدو على الأمة الإسلامية.

وأضاف عبد الملك الحوثي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن الإعلان الإسرائيلي موقف عدائي يستهدف الصومال ومحيطه الإفريقي ويستهدف به اليمن والبحر الأحمر والبلدان التي على ضفتي البحر الأحمر.

وأوضح زعيم الحوثيين، أن التحرك الإسرائيلي يهدف إلى إيجاد موطئ قدم له في الصومال لاستهداف المنطقة، وتفتيت دول المنطقة في خطة لا تقتصر على الصومال بل عنوانها المعلن هو تغيير الشرق الأوسط.

وأشار الحوثي، إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى بإعلانه إلى أنشطة عدائية تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

كما أكد عبد الملك الحوثي، أن جماعة أنصار الله ستتخذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة للوقوف مع الشعب الصومالي.

وشدد الحوثي على أن أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدف عسكري للقوات الحوثية باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالملك الحوثي الحوثيين أرض الصومال الصومال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة