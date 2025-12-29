إعلان

كانت تؤدي واجبها بالانتخابات.. وفاة "مستشارة" حادث صحراوي قنا متأثرة بجراحها

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:02 ص 29/12/2025

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في تطور مأساوي للحادث الذي نشر "مصراوي" تفاصيله قبل قليل، خيم الحزن على الوسط القضائي بمحافظة قنا، بعدما لفظت مستشارة قضائية أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها جراء انقلاب سيارتها على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودتها من أداء واجب الإشراف على فرز أصوات الناخبين بإحدى لجان محافظة قنا الانتخابية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية "المحروسة" بدائرة المركز.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل مستشارة وموظفة، تعرضتا للحادث أثناء رحلة العودة عقب الانتهاء من أداء واجبهما الوطني في فرز أصوات الناخبين بإحدى اللجان، حيث فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن المستشارة لم تنجو من الحادث.

