الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة باكوس بحي شرق، للتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ المرور على محال الجزارة بشارع سينما ليلي، للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة؛ وصلاحيتها وتحرير محاضر للمحال المخالفة.

ووجه بإزالة كافة وصلات الإنارة المخالفة وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على رئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ومنع محاولة عودة التعديات والاشغالات مرة أخرى.

وتفقد المحافظ شارع سوق باكوس ومزلقان باكوس، حيث شدد على إزالة كافة التعديات والاشغالات وسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة في ظل تكدس المحال التجارية بالمنطقة.

وكلف إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالشوارع والتحفظ على مركبات التوك توك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي يعيق حركة المرور.