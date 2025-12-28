إعلان

لمتابعة الأسعار والتعديات.. جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية بسوق باكوس- صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:51 م 28/12/2025
    جولة لمحافظ الإسكندرية بسوق باكوس (1)
    جولة لمحافظ الإسكندرية بسوق باكوس (4)
    جولة لمحافظ الإسكندرية بسوق باكوس (3)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق باكوس (2)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق باكوس (3)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سوق باكوس (1)
    محافظ الإسكندرية يشدد على الالتزام بالأسعار (3)
    محافظ الإسكندرية يشدد على الالتزام بالأسعار (2)
    محافظ الإسكندرية يشدد على الالتزام بالأسعار (1)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة باكوس بحي شرق، للتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ المرور على محال الجزارة بشارع سينما ليلي، للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة؛ وصلاحيتها وتحرير محاضر للمحال المخالفة.

ووجه بإزالة كافة وصلات الإنارة المخالفة وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على رئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ومنع محاولة عودة التعديات والاشغالات مرة أخرى.

وتفقد المحافظ شارع سوق باكوس ومزلقان باكوس، حيث شدد على إزالة كافة التعديات والاشغالات وسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة في ظل تكدس المحال التجارية بالمنطقة.

وكلف إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالشوارع والتحفظ على مركبات التوك توك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي يعيق حركة المرور.

أحمد خالد محافظ الاسكندرية سوق باكوس حي شرق الاسكندرية

