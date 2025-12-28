في أول زيارة.. محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودي (صور)

الإسكندرية – محمد عامر محمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود، قنصل عام المملكة العربية السعودية، وذلك في أول زيارة رسمية له بعد توليه مهام منصبه.

وهنأ المحافظ الإسكندرية القنصل العام السعودي، بمناسبة توليه مهام عمله الجديد، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر والسعودية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشار القنصل السعودي إلى أنه سبق له العمل كدبلوماسي بالقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2003، قبل انتقاله للعمل بالسفارة السعودية في المملكة المغربية، وهو ما يعكس معرفته الوثيقة بمدينة الإسكندرية.

وأعرب عن سعادته بعودته إلى الإسكندرية، مشيدًا بمكانتها التاريخية والثقافية، مؤكدًا حرص القنصلية العامة للمملكة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.