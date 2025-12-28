5 سيارات إطفاء تنقذ العبور من كارثة الـ 1200 متر (صور)

بالأرقام.. الحصر العددي لدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في تجنيب مدينة العبور الجديدة كارثة محققة، مساء اليوم الأحد، بعدما تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن "كراتين بيض" مقام على مساحة شاسعة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، في اختبار حقيقي لسرعة الاستجابة للطوارئ.

معركة "الخزانات الاستراتيجية"

فور تلقي البلاغ بتصاعد ألسنة اللهب من المخزن الواقع بجمعية "الطلائع" على مساحة 1200 متر مربع، تحركت "غرفة العمليات" بتكتيك يعتمد على "الحشد المكثف" للمعدات نظرًا لطبيعة المواد سريعة الاشتعال (الكرتون).

قاد اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ملحمة الإطفاء مدعومًا بـ 5 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية وسلم هيدروليكي.

ولضمان الحسم السريع، تم تعزيز القوات بدعم إضافي من الإدارة العامة للحماية المدنية شمل خزانين استراتيجيين للمياه وسلم هيدروليكي آخر، لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات والارتفاعات.

طوق نجاة للمجاورين

ركزت الخطة الميدانية على عزل النيران ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وهو ما نجحت فيه القوات بوقت قياسي، حمايةً لممتلكات المواطنين واستثماراتهم.

وعقب السيطرة الكاملة، بدأت فرق الإطفاء عمليات "التبريد" المستمرة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المخزن لتأمين المارة وتسهيل عمل القوات، فيما بدأت الجهات المعنية حصر الخسائر المادية وانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب الحريق الذي مر بسلام على الأرواح.