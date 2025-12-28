من قلب الحدث.. المحافظ ومدير الأمن يتابعان إخماد "حريق العبور" (صور)

بالأرقام.. الحصر العددي لدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إلى موقع الحريق الضخم الذي اندلع بمخزن لكراتين البيض بمدينة العبور الجديدة، للإشراف المباشر على عمليات الإطفاء والاطمئنان على أرواح المواطنين.

غرفة عمليات في "قلب النيران"

تابع المحافظ ومدير الأمن لحظة بلحظة جهود السيطرة على النيران التي التهمت مساحة 1200 متر مربع بجمعية "الطلائع".

وأشاد "عطية" بالكفاءة الميدانية لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، التي نجحت عبر استراتيجية "الحصار المائي" في منع امتداد اللهب للمنشآت المجاورة.

واستخدمت القوات ترسانة من المعدات شملت 5 سيارات إطفاء، و5 خزانات مياه استراتيجية (3 من المحافظة و2 دعم مركزي)، وسلالم هيدروليكية، مما ساهم في "صفر خسائر بشرية" رغم ضخامة الحريق وطبيعة المواد المشتعلة.

رسالة طمأنة واستنفار دائم

من موقع الحدث، وجه محافظ القليوبية رسالة طمأنة للأهالي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في حالة استنفار دائم (24 ساعة) للتعامل مع أي طارئ.

وشدد على استمرار عمليات "التبريد" الدقيقة تحت حماية كردون أمني مشدد، لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، مثمنًا التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة لحماية الأرواح والممتلكات.