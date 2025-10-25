إعلان

تصادم 4 مركبات على طريق السويس.. و15 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين

كتب : حسام الدين أحمد

10:11 م 25/10/2025
السويس- حسام الدين أحمد:

شهد طريق السويس القاهرة حادث مروع عقب تصادم ميني باص وسيارة نقل وسيارتين ملاكي، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان الأجهزة المعنية تلقت بلاغا بالحادث، يفيد تصادم عدة مركبات على طريق "السويس- القاهرة" قبل الطريق الإقليمي بمسافة 5 كيلو في الاتجاه المؤدي إلى السويس، وذلك بنطاق محافظ القاهرة.

ودعم إسعاف السويس جهود إنقاذ المصابين بـ 15 سيارة إسعاف، لتقديم الدعم الطبي بموقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

وقال مصدر طبي أن الحادث وقع خارج نقاط السويس، وجرى رفع درجة الاستعداد بمجمع السويس الطبي، استعدادا لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

