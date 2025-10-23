أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن تسليم كتب دراسية جديدة لـ17 طالبًا وطالبة بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة بقرية منقباد، التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد تعرضهم لحادث سقوط مركبة "تروسيكل" كانوا يستقلونها في أحد المصارف الزراعية أثناء توجههم إلى المدرسة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب المتضررين من الحادث وأسر المتوفين.



وأوضح وكيل الوزارة أن المتابعة المستمرة لحالة الطلاب المتضررين كشفت عن فقدانهم لكتبهم الدراسية جراء الحادث، وعلى الفور تم التنسيق بين المحافظة والوزارة لتوفير نسخ جديدة من الكتب لجميع المراحل الدراسية بالمدرسة. كما تم تكليف معلمي المدرسة بمراجعة الدروس مع الطلاب المتضررين، وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لهم بالتعاون مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.



