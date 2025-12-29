أسعار الأرز تهبط بنحو 5 آلاف جنيه للطن خلال عام بسبب وفرة المعروض



قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ"مصراوي"، إن أسعار الأرز شهدت هبوط كبير في الأسعار خلال العام الجاري بنحو 5000 جنيه للطن، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق مقابل استقرار حجم الطلب.

وأضاف شحاتة، أن الأرز العريض الحبة يتراوح حاليا بين 25 و26 ألف للطن، مقابل 28 و31 ألف جنيه للطن في بداية العام الجاري بانخفاض نحو 5 آلاف جنيه للطن.

وأشار شحاتة، إلى أن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح حاليا بين 20 و21 ألف جنيه للطن، مقابل 26 و27.5 ألف جنيه في بداية العام.

وأوضح شحاتة، أن سعر طن الأرز شعير يتراوح حاليًا بين 13 و14 ألف جنيه في المضارب، مقابل 16 و17 ألف جنيه للطن في بداية العام الجاري.

وأكد رئيس الشعبة على أن انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة الكميات المتاحة في الأسواق، موضحًا أنه كلما زاد المعروض تراجعت الأسعار، والعكس صحيح.



وقال شحاتة، إن موسم حصاد الأرز الجديد بدأ منتصف أغسطس الماضي، وهو ما ساهم في وفرة المعروض من الأسواق.

وتابع شحاتة، أن الاستهلاك المحلي السنوي يبلغ نحو 3.6 مليون طن، وهي كميات متوفرة حاليًا وهناك زيادة منها في الأسواق.





