محافظ قنا يتفقد الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بإجراءات عاجلة لمنع الحوادث

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:55 م 29/12/2025
    رفع كفاءة الطرق
    تفقد الطرق

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا،ألطريق الصحراوي الغربي، وذلك لمتابعة أعمال الازدواج ورفع الكفاءة، والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، في إطار حرص المحافظة على تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

رافق المحافظ خلال الجولة الرائد محمد متولي، من إدارة مرور قنا، والمهندس روماني أرميا رئيس المنطقة الثامنة بهيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد عبد الرحمن نائب رئيس جهاز التعمير والإسكان، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، وجه محافظ قنا جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الازدواج، والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة كبيرة، مع التأكيد على الإسراع في استكمال أعمال تخطيط الطريق، ووضع العلامات الإرشادية، وتركيب صدادات النيوجيرسي الفاصلة بين الاتجاهين، لسرعة اتخاذ إجراءات الازدواج بشكل عاجل.

كما طالب المحافظ بتقديم برنامج زمني واضح لمشروع رفع كفاءة الطريق، موضحًا أن هيئة الطرق والكباري مستمرة في العمل بالتنسيق مع جهاز التعمير ضمن خطة العام الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال حصر المشروعات والطرح جارية حاليًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال شهر مارس المقبل.

وأكد المحافظ أن أعمال رفع الكفاءة ستنفذ وفقا لأولويات المناطق الأكثر تضررًا، موجهًا بسرعة العمل على المشروع بما يضمن عدم اضطرار السائقين إلى تغيير الحارات المرورية بشكل مفاجئ، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية، مع التشديد على إعداد برنامج زمني نهائي وجاهز خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ، مسؤولي المرور بتنفيذ حملات مرورية مكثفة على الطريق، نهارًا وليلًا، للتصدي للسير عكس الاتجاه، مع تطبيق إنذارات ومخالفات رادعة بحق المخالفين.

كما وجه المحافظ مجلس مدينة قنا بسرعة الانتهاء من أعمال إنارة أعمدة الطريق بداية من قرية الطويرات خلال يومين.

وأوضح محافظ قنا أن هذه الإجراءات العاجلة تأتي في إطار خطة متكاملة لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

