سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

في أواخر سبعينيات القرن العشرين اشترى رجل سيارة "بونتياك" الشهيرة، التي كانت تنتجها جنرال موتورز "GM" الأمريكية، وبعد فترة قصيرة بدأت السيارة تتعرض إلى عطل غريب.

ارتبط تعطل السيارة بحب سائقها إلى المثلجات بنكهة الفانيلا، إذ كان المحرك يتوقف عن العمل في كل مرة يذهب مالك السيارة لشراء الآيس كريم المحبب إليه، ولا تتعطل عند شراء أي نكهة أخرى.

ومع تكرار المشكلة، قرر مالك السيارة أن يتقدم بشكوى إلى الشركة المصنعة، قال فيها: "لدى أنا وعائلتي عادة تناول الآيس كريم كل ليلة. ومنذ أن اشتريت سيارة بونتياك جديدة من شركتكم، أصبحت رحلات التسوق اليومية لشراء الآيس كريم مشكلة".

وأضاف: "لقد لاحظت أنه كلما اشتريت آيس كريم بنكهة الفانيلا وعدت إلى السيارة، لا يعمل المحرك. لكن إذا اشتريت أي نكهة أخرى، فلا توجد أي مشكلة. أنا جاد في هذا الادعاء."

في البداية، استخف مسؤولو الشركة بالشكوى، ظنًا منهم أن مالك السيارة يسخر منهم، لكن رئيس بونتياك في جنرال موتورز انتدب أحد مهندسي الصيانة للتحقق بدقة من الأمر.

وبالفعل، رافق المهندس المكلف من رئيس بونتياك، مالك السيارة في رحلة شراء آيس كريم الفانيلا، ولاحظ أن السيارة بالفعل توقفت عن العمل بعد شراء الآيس كريم.

كرر المهندس على مدار ثلاثة أيام متتالية، لكن مع شراء نكهات أخرى من الآيس كريم مثل الشيكولاتة والفراولة والمانجو، وكانت المفاجأة أن السيارة تعمل بشكل طبيعي عند شراء تلك النكهات.

بعد تسجيل تفاصيل هذه الرحلات، اكتشف المهندس أن شراء آيس كريم الفانيلا يستغرق وقتًا أقل من النكهات الأخرى، كونه موجودًا في مقدمة السوبر ماركت ويسهل الوصول إليه.

وبتحليل أداء السيارة، تبين أن المحرك يتعرض لظاهرة احتباس بخار الوقود "vapor lock" وتحدث عند توقف السيارة لفترة قصيرة بينما المحرك ساخنًا، وحيث أن شراء آيس كريم الفانيلا لم يكن يستغرق وقتا كانت تتعطل السيارة بفعل الظاهرة.

أما شراء النكهات الأخرى كان يستغرق وقتًا أطول، ما يسمح للمحرك بأن يبرد ويتبدد بخار الوقود المحتبس بداخله، فتعمل السيارة بشكل طبيعي عند إعادة تشغيلها.

في النهاية، استطاعت الشركة الأمريكية حل لغز تعطل سيارتها، وقررت إدارة جنرال موتورز إجراء بعض التعديلات الهندسية على محرك"بونتياك" لتفادي مثل هذا العطل في المستقبل.

يذكر أن أول سيارة "بونتياك" أنتجتها جنرال موتورز كانت في العام 1925، بينما خرج آخر طراز منها للأسواق في 2010، قبل أن تقرر الشركة الأمريكية وقف إنتاج العلامة التجارية نهائيًا.

