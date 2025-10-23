تموين أسيوط يحرر 37 محضرًا لمخالفات في الموازين التجارية بحي شرق

دون إصابات أو خسائر بالأرواح.. السيطرة على حريق مخزن الأخشاب في بلبيس بالشرقية-

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة الدمغة والموازين، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحال التجارية بحي شرق أسيوط، أسفرت عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم دمغ الموازين وعدم صلاحية بعضها للاستخدام.



تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.



وجاءت الحملة، تحت إشراف المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبقيادة عز محمد عبد الرحمن ومحمد بكر، مفتشي مديرية التموين، إلى جانب عادل محمد إبراهيم، مدير مكتب هيئة الدمغة والموازين بأسيوط، وآلاء عادل إبراهيم من هيئة الدمغة والموازين بالوادي الجديد.



وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق وضمان التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والضوابط المعمول بها، مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين في التعاملات التجارية اليومية.