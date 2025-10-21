"غرفة الإسكندرية" تبحث فرص الاستثمار مع السفير الكندي (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، في لقاء موسع تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وكندا.

شهد اللقاء حضور عدد من ممثلي الشركات المصرية، إلى جانب وفد من المكتب التجاري بالسفارة الكندية، لبحث فرص التعاون المشترك وآليات دعم الاستثمارات الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وناقش الطرفان سبل دعم التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكندا، وفتح مجالات جديدة للشراكة في قطاعات الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تجمع مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى، لتكون منصة انطلاق للمنتجات الكندية نحو الأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد السفير الكندي أولريك شانون حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع مصر، مشيدًا بدور غرفة الإسكندرية في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة التجارية بالإسكندرية والسفارة الكندية بالقاهرة، لتبادل المعلومات الاقتصادية وتنظيم بعثات تجارية متبادلة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الروابط بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.