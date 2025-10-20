إصلاح انفجار خط مياه رئيسي بصفط جدام في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:



تحرك رئيس مركز ومدينة تلا، وحيد صلاح عبدربه، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بشكل عاجل عقب حدوث انفجار بخط مياه رئيسي قطره 600 مم على الطريق الرئيسي بصفط جدام، ما تسبب في تسرب المياه وانقطاعها عن عدد من المناطق التابعة للوحدة المحلية والقرى المجاورة.

وشهد موقع الكسر تواجد محمد الديب، رئيس الوحدة المحلية بصفط جدام، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتلا، وتقرر الدفع بسيارات شفط ومعدات الشركة، وبدء أعمال الحفر والإصلاح بحضور فريق متكامل من المهندسين والفنيين لمتابعة الموقف ميدانيًا وضمان سرعة إعادة ضخ المياه.

وأكد رئيس مركز ومدينة تلا – خلال بيان إعلامي – على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمان وعدم تعطيل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال، مشيدًا بجهود فرق الطوارئ بالشركة وسرعة استجابتهم.

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أسفها للعطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة بذل أقصى الجهود لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، وتحقيق أعلى مستوى من الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.