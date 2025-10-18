براءة نجل عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، ببراءة المتهم " م.ع.م"، نجل عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، عما أسند عليه في واقعة ضبطه وبحيازته مخدر الحشيش.

ترجع وقائع القضية رقم 11907 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد ضبط متهم وبحوزته مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات ورود تحريات تفيد اتجار "م.ع.ع" سائق، في المواد المخدرة، وجرى ضبطه عقب تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري أثناء اتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة تقاطع شارع قناة السويس.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على قطع لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرر محضر بقسم شرطة باب شرقى بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت المحكمة، أصدرت حكمها غيابيا بالسجن المؤبد على المتهم، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات، وإعادة محاكمته، وأصدرت حكمها بالبراءة.