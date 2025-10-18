بالأسماء.. 3 جثث و14 مصابًا في حادث تصادم على صحراوي البحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 105 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون فيمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة يحيى أحمد إسماعيل رضوان، 75 عاما، مقيم إمبابة، وشخصين مجهولي الهوية، وإصابة كل من: محمود عبد الكريم عبد الونيس، 24 عاما، مقيم القاهرة، عبد القادر السيد النجار، 37 عاما، مقيم كفر الشيخ، شريف محمد أحمد، 48 عاما، مقيم القاهرة، أسامة عبد الغني عبد الهادي، 35 عاما، مقيم الفيوم، محمد عبد الناصر محمد، 30 عاما، مقيم الفيوم، أحمد سعيد محمود، 40 عاما، مقيم المنوفية.

كما أصيب كل من: عطية السيد عطية، 20 عاما، مقيم الإسكندرية، محمد السيد أحمد حسن، 33 عاما، مقيم القليوبية، محمد عادل محمد ربيع، 35 عاما، مقيم القاهرة، صالح محمد صالح، 43 عاما، مقيم العامرية، شعبان عبد المالك عبد العال، 50 عاما، مقيم الجيزة، محمد شعبان عبد المالك، 14 عاما، مقيم الجيزة، محمد سعيد صديق عبد المنعم، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، وهاني سمير محمد أحمد، 45 عاما، مقيم الجيزة.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثامين بثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.