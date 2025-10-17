محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

المنيا - جمال محمد:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، حملات ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات.

وفي هذا السياق، قام اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية شملت عددًا من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا وعدد من المراكز، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة، والتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام حركة النقل، موجهاً بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن أسعار أسطوانات البوتاجاز تم تحديدها على النحو التالي:

سعر الأسطوانة المنزلية من داخل المستودع: 225 جنيهًا.

سعر الأسطوانة المنزلية مع التوصيل للمستهلك: 235 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية من داخل المستودع: 450 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية مع التوصيل: 470 جنيهًا.

وأهابت محافظة المنيا بجميع المواطنين والسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بزيادة التعريفة أو نقص المواد البترولية، يمكن التواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية: 086-2342200 / 086-2320001، وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.