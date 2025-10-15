بالصور- هبوط جزئي بطريق بني سويف الصحراوي بسبب تسرب مياه

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسيوط) بنطاق مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، هبوطًا محدودًا في أحد أجزاء الطريق نتيجة تسرب مياه الصرف الزراعي من الأراضي المجاورة، ما أدى إلى تضرر جزئي في طبقة الرصف.

وانتقلت الجهات المختصة من هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية وإدارة المرور إلى موقع الهبوط، حيث تم إقامة ساتر ترابي لعزل المياه عن الطريق، وسحب المياه المتسربة وشفطها ونقلها بعيدًا عن المنطقة المتضررة.

وجرى ترميم الجزء المتضرر مؤقتًا بوضع طبقة من السن لضمان استمرار حركة المرور بأمان، لحين تنفيذ الحل النهائي من خلال أعمال الصيانة وإعادة الرصف بمعرفة فرع هيئة الطرق والكباري.

ومن المقرر عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لبحث الإجراءات النهائية الخاصة بإعادة رصف الطريق، وتأمين مسارات الصرف الزراعي في محيط المنطقة، لضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلًا.