بالصور- حريق هائل أعلى محل شهير بشارع الحسيني التجاري في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا، اليوم الأحد، على حريق اندلع بسطح أحد المحلات التجارية الشهيرة بشارع الحسيني بمدينة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق بسطح أحد المحلات التجارية لبيع الأدوات المنزلية بشارع الحسيني، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل والمحال المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف المعمل الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.