انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أداء الحكومة الحالية.

قال الجلاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "هذه الحكومة لم تعد صالحة للاستمرار".

وأضاف أن المشكلة ليست في أسماء الوزراء أفرادًا، بل في رؤية الحكومة للمواطن المصري، مؤكداً أن هذه الرؤية تحتاج إلى علاج شديد من خلال حكومة جديدة بمفهوم جديد".

وأوضح الجلاد سبب دعوته للتغيير: "أي حكومة ليها شرط واحد أساسي.. لازم يكون عندها مفهوم واحد أساسي إنها بتشتغل عند الشعب المصري"، مشيرًا إلى أن "الوزراء يأخذون رواتبهم ومخصصاتهم "من جيب المواطن المصري، وبالتالي يجب أن لا تنشد إلا رضا المواطن المصري".

وحمل الجلاد الحكومة الحالية التي تعمل منذ 2018 (بعد تعديلاتها) المسؤولية المباشرة، قائلاً: "هذه الحكومة منذ 2018 بتعديلاتها المختلفة حتى 2026 (8 سنوات) هي السبب الأول والرئيسي في الأوضاع السيئة التي وصل إليها المواطن المصري".

ورداً على اقتراح أديب بإعطاء الحكومة سنة أو سنتين إضافيتين، أجاب الجلاد: "اللي ما حصلش في 8 سنين مش هيحصل في سنة ولا اتنين".

وأشار الجلاد إلى نمط متكرر في اختيار رؤساء الوزراء، مستشهداً بأن "رئيس الوزارة في كل الحكومات اللي اتشكلت بيبقى من داخل الحكومة مثل المهندس إبراهيم محلب والراحل شريف إسماعيل".

وتوقع أن يستمر هذا النمط إذا ما تم التغيير، قائلاً: "أنا شايف إن اللي جاي هيبقى من داخل الحكومة"، مؤكدًا أن جوهر المطلوب هو تغيير السياسات وليس الأسماء فقط.