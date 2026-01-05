"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

شهدت الساحة الرياضية الفنية حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، كان بطلها حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، بعد إعلان الممثلة إيمان الزيدي انفصاله عنها بعد زواج استمر لأكثر من 7 سنوات.

وكانت الزيدي كتب عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

وهذا الخبر كان مفاجئ بشكل كبير لكافة المتابعين، خاصة مع عدم إعلان أي من الثنائي من قبل، وجود أي علاقة تجمع بينهما، قبل أن تفاجأ الزيدي المتابعين بهذا المنشور خلال الساعات الماضية.

ومحمد عبد المنصف ليس اللاعب المصري الأول، الذي يتزوج للمرة الثانية حيث سبقه عدد من اللاعبين، لعل أبرز هؤلاء اللاعبين وأخرهم، كان ثنائي المنتخب الوطني محمد النني وأكرم توفيق، الذي كان كل منهما أعلن في وقت سابق زواجه للمرة الثانية.

أكرم توفيق

وفي يوليو من عام 2024، أعلن أكرم توفيق نجم المنتخب المصري والشمال القطري أكرم توفيق، زواجه للمرة الثانية، من فتاة تدعى هدير أبو نار.

وزوجة أكرم توفيق الثانية، من مواليد طنطا ولكنها تعيش حاليا معه في قطر، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

محمد النني

وكان شهر يوليو 2025 أيضًا، شاهدا على زواج نجم وسط الجزيرة الإمارات ومنتخب مصر محمد النني للمرة الثانية، بعدما أعلنت البلوجر المغربية حنان، خبر ارتباطها بنجم وسط المنتخب الوطني.

ونشرت حنان في يوليو من العام الماضي 2025، صورة لها رفقة النني، في إعلان رسمي عن خبر ارتباطها بنجم الوسط المصري محمد النني.

وعلى الرغم من إعلان خبر زواج النني من زوجته الثاني حنان، في يوليو الماضي 2025، إلا أن علاقة الثنائي تعود إلى قبل ذلك، حيث ظهر الثنائي معا في عام 2024 خلال حضور مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات عام 2024.

ونجم وسط الجزيرة الإماراتي والمنتخب الوطني محمد النني، لديه طفل واحد من زوجته الثانية حنان.

