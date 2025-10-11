هارب من مؤبد.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقى تاجر مخدرات هارب من حكم مؤبد مصرعه، اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، خلال حملة أمنية استهدفته.

تلقى اللواء رئيس مباحث المديرية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع التاجر المدعو (أ.م) والشهير بـ"ح. الترا"، بعد ورود معلومات عن اختبائه ومزاولته نشاطًا إجراميًا في ترويج المواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة فور مداهمة منزله، ما دفع القوات إلى مبادلته إطلاق النار، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

عُثر بحوزته على كمية من المخدرات وسلاح ناري وذخائر تم التحفظ عليها، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول نشاط المتهم وعلاقاته بشبكات ترويج المخدرات في المنطقة.