بالصور.. حملة لإزالة الأكشاك المخالفة بحى الصداقة الجديدة فى أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد حى الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تنظيم حملة مكبرة بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، استهدفت إزالة العديد من الأكشاك المخالفة، والتي أقيمت دون سند قانونى أو ترخيص رسمى صادر من الوحدة المحلية.



وتضمنت الحملة إزالة البروز للمحلات المخالفة، ورفع الإشغالات بطول الطريق من أجل تحقيق التوسعة اللازمة له، وإتاحة المجال أمام المركبات والسيارات والمشاة للتحرك بسهولة وحرية كاملة.

وجرى رفع تراكمات أعمال الإزالة، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية برئاسة إبراهيم سليمان ، ونواب رئيس المدينة، وبالتعاون مع شرطة المرافق بمشاركة الرائد عبد الرحيم موسى وكيل الإدارة مدعمين بالمعدات الثقيلة.