الصومال تحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر باب المندب

كتب : وكالات

12:51 ص 23/04/2026

أصدرت الحكومة الصومالية، قرارًا بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب، وفقًا لوكالة الصحافة الأفريقية.

وقالت مقديشو، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي ردًا على اعتراف إسرائيل الأخير بأرض الصومال وتعيين سفير لها في المنطقة الانفصالية.

ومن جانبه، قال سفير الصومال لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي عبد الله وارفا، أن "أي دولة تتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وتضر بسلامة أراضيها وسيادتها ستواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك القيود المحتملة على الوصول إلى مضيق باب المندب".

وجاءت هذه التصريحات عقب تحرك إسرائيل لبدء تنفيذ اتفاقها مع أرض الصومال لتبادل السفراء، بعد أن أصبحت تل أبيب أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية العام الماضي.

