بسبب "صفقة أمريكية".. وزيرا دفاع وخارجية بيرو يستقيلان من منصبيهما

كتب : مصراوي

12:48 ص 23/04/2026

علم بيرو

(أ ب)

استقال وزيرا الدفاع والخارجية في بيرو، اليوم الأربعاء، عقب إعلان الرئيس المؤقت للبلاد تأجيل اتخاذ القرار بشأن صفقة بقيمة 5. 3 مليارات دولار لشراء مقاتلات أمريكية من طراز إف – 16، وإحالة القرار إلى الرئيس القادم الذي سيتم اختياره عبر جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.

وكان الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار قد قال، الأسبوع الماضي إنه يفتقر إلى الشرعية كرئيس مؤقت للالتزام بشراء 24 طائرة مقاتلة تصنعها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا القرار ينبغي أن يتخذه الرئيس القادم.

وأضاف بالكازار في ذلك الوقت: "نرى أن الالتزام بمثل هذا المبلغ الكبير من المال تجاه الحكومة القادمة سيكون ممارسة غير سليمة من جانب حكومة انتقالية".

وعلّق السفير الأمريكي بيرني نافارو، على هذا الإعلان، قائلا عبر منصة "إكس" إنه إذا قامت بيرو بـ "التفاوض بسوء نية" أو تقويض مصالح الولايات المتحدة، فإنه سيتخذ الإجراءات المتاحة له. ولم يوضح هذه الإجراءات.

واستقال، اليوم الأربعاء كل من وزير الدفاع كارلوس دياز ووزير الخارجية هوجو دي زيلا.

وجاء في خطاب استقالة كارلوس دياز، الذي حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن تأجيل عملية الشراء "قد يعرّض للخطر" مصالح بيرو.

وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي إنهما حاولا دون جدوى إقناع الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار بالمضي قدما في إتمام الصفقة.

وأشار دياز إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع وقعوا، يوم الإثنين الماضي، عقد شراء الطائرات وفقا لما ينص عليه الاتفاق، حتى بدون موافقة بالكازار.

وفي حديث له مع محطة إذاعية محلية، اتهم دي زيلا الرئيس المؤقت بالكازار بتضليل الرأي العام بشأن العقد.

ولفت دياز إلى أن تفاصيل محددة من الصفقة "لا تزال غير معلنة" بسبب طبيعتها السرية.

بيرو أمريكا مقاتلات أمريكية

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
زووم

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟