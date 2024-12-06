ظهور شعاب مرجانية وكائنات بحرية.. انحسار مياه البحر بشواطئ دهب- فيديو وصور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد شاطئ المشربية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، انحسار مياه البحر لعدة أمتار، ما أدى لظهور الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر، وبعض الكائنات البحرية.

وتأتي هذه الظاهرة بعد أن طرأت تغييرات مفاجئة على منسوب الشاطئ، مع عدم نشاط الرياح، ما أدى إلى انحسار المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 50 مترا داخل عمق البحر.

وأكد مصدر بالبيئة أن انخفاض منسوب المياه على الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وهي ترتبط بحركتي المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض.

وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة لم تؤثر بالسلب على الحياة البحرية، وسرعان ما تعود المياه إلى طبيعتها مع حلول الليل.