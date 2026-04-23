رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، في إطار جهود الوزارة للتصدي لكل ما يمس الأخلاق والآداب العامة.

اعترافات "بلوجر المنتزه" بهوس المشاهدات والأرباح الحرام

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتفي محمول وأدوات التصوير المستخدمة)، وبفحص الهواتف تبين احتواؤهما على دلائل ومقاطع فيديو تؤكد نشاطها. وبمواجهتها، اعترفت المتهمة صراحة بنشر الفيديوهات لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.