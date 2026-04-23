مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر تسرب مواد كيميائية في مصنع بأمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

12:22 ص 23/04/2026

تسرب مواد كيميائية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 19 آخرون في حادث تسرب كيميائي مُروّع وقع بمصنع "كاتليست ريفاينرز" بولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، جراء تفاعل كيميائي خارج عن السيطرة.

تفاصيل الحادث المفاجئ

كشف سي دبليو سيجمان، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة "كاناوا"، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع في منطقة "إنستيتيوت" بينما كان العمال يباشرون إجراءات إغلاق جزء من المنشأة.

وأوضح سيجمان، أن التسرب نتج عن تفاعل كيميائي عنيف وفوري بين حمض "النيتريك" ومادة أخرى، مما أدى إلى تصاعد الموقف بشكل مفرط في لحظات، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

إصابات في صفوف المسعفين

أكد المسؤولون، أن حصيلة المصابين شملت سبعة من رجال الإسعاف الذين تعرّضوا للأذى أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا في موقع الحادث، مشيرين إلى أن "حالة الارتباك" دفعت البعض لنقل المصابين إلى المستشفيات عبر سيارات خاصة، بل واستخدام شاحنة قمامة في محاولة يائسة لسرعة إنقاذ الأرواح.

أمريكا ولاية فرجينيا الأمريكية تسرب مواد كيميائية حادث تسرب كيميائي

