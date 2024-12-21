بالصور- محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد في الزقازيق

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الشرقية- ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لشراء احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المنتجات المعروضة وتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بوضع سعر استرشادي على كافة المنتجات المعروضة، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

أكد المحافظ على ضرورة استمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أشار محافظ الشرقية إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق للحصول علي احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة، لافتاً إلى أن المعرض سوف يستمر اليوم وغداً لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء متلطباتهم المختلفة.