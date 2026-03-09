انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4986 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6411 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7480 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8548 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 427400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% إلى نحو 5102 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.